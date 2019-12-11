Генсек ООН привітав результати зустрічі "нормандської четвірки"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш схвально сприйняв результати зустрічі "нормандської четвірки", яка пройшла 9 грудня в Парижі. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт ООН.
Гутерріш заявив про рішучу підтримку ООН лідируючої ролі країн-членів "нормандської четвірки", Тристоронньої контактної групи, ОБСЄ і Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в рамках Мінських угод.
"Глава ООН закликав усі зацікавлені сторони, спираючись на досягнуті останнім часом успіхи, просуватися в напрямку вирішення конфлікту. Він знову нагадав, що повністю підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно-визнаних кордонах", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в ООН визнали, що РФ порушує Женевські конвенції.