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Генсек ООН привітав результати зустрічі "нормандської четвірки"

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш схвально сприйняв результати зустрічі "нормандської четвірки", яка пройшла 9 грудня в Парижі. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт ООН.

Гутерріш заявив про рішучу підтримку ООН лідируючої ролі країн-членів "нормандської четвірки", Тристоронньої контактної групи, ОБСЄ і Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в рамках Мінських угод.

"Глава ООН закликав усі зацікавлені сторони, спираючись на досягнуті останнім часом успіхи, просуватися в напрямку вирішення конфлікту. Він знову нагадав, що повністю підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно-визнаних кордонах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ООН визнали, що РФ порушує Женевські конвенції.

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