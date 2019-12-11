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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 34 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 1663 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 61890 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 107204 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 140616 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 144790 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 138580 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Актуальное
Генсек ООН приветствовал результаты встречи "нормандской четверки"

Генсек ООН приветствовал результаты встречи "нормандской четверки"

Киев  •  УНН

 • 11170 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш одобрительно воспринял результаты встречи "нормандской четверки", которая прошло 9 декабря в Париже. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ООН.

Гутерриш заявил о решительной поддержке ООН лидирующей роли стран-членов "нормандской четверки", Трехсторонней контактной группы ОБСЕ и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в рамках Минских соглашений.

"Глава ООН призвал все заинтересованные стороны, опираясь на достигнутые в последнее время успехи, продвигаться в направлении решения конфликта. Он вновь напомнил, что полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно-признанных границах", - говорится в сообщении.

Напомним, в ООН признали, что РФ нарушает Женевские конвенции.

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