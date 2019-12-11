Генсек ООН приветствовал результаты встречи "нормандской четверки"

Гутерриш заявил о решительной поддержке ООН лидирующей роли стран-членов "нормандской четверки", Трехсторонней контактной группы ОБСЕ и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в рамках Минских соглашений.

"Глава ООН призвал все заинтересованные стороны, опираясь на достигнутые в последнее время успехи, продвигаться в направлении решения конфликта. Он вновь напомнил, что полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно-признанных границах", - говорится в сообщении.

Напомним, в ООН признали, что РФ нарушает Женевские конвенции.