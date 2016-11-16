Генсек ООН та Д.Трамп домовилися про зустріч
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Пан Гі Мун та новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп погодилися провести зустріч віч-на-віч. Про це у середу, 16 листопада, повідомив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Вони погодились на зустріч”, — зазначив речник, додавши, що точної дати зустрічі майбутнього президента США та Пан Гі Муна поки що не призначено.
Нагадаємо, що напередодні, 15 листопада, президент Франції Франсуа Олланд та генсек ООН Пан Гі Мун попередили Д.Трампа про ризики виходу США з Паризької кліматичної угоди, яка раніше була ратифікована США та набула чинності 4 листопада, та наголосили на її “невідворотності”.
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