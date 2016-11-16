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15 марта, 19:03 • 109642 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151048 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127985 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121205 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107263 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102647 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97692 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Генсек ООН и Д.Трамп договорились о встрече

Генсек ООН и Д.Трамп договорились о встрече

Киев • УНН

 • 12787 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун и новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп согласились провести встречу с глазу на глаз. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .

"Они согласились на встречу", - отметил пресс-секретарь, добавив, что точной даты встречи будущего президента США и Пан Ги Муна пока не назначена.

Напомним, что накануне, 15 ноября, президент Франции Франсуа Олланд и генсек ООН Пан Ги Мун предупредили Д.Трампа о рисках выхода США из Парижского климатического соглашения, которое ранее было ратифицировано США и вступило в силу 4 ноября, и отметили его "неотвратимость".

Как сообщал УНН, Украина остается приоритетом Соединенных Штатов Америки . Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель генерального директора по аналитической работе - директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко.

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