Генсек ООН и Д.Трамп договорились о встрече
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун и новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп согласились провести встречу с глазу на глаз. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
"Они согласились на встречу", - отметил пресс-секретарь, добавив, что точной даты встречи будущего президента США и Пан Ги Муна пока не назначена.
Напомним, что накануне, 15 ноября, президент Франции Франсуа Олланд и генсек ООН Пан Ги Мун предупредили Д.Трампа о рисках выхода США из Парижского климатического соглашения, которое ранее было ратифицировано США и вступило в силу 4 ноября, и отметили его "неотвратимость".
Как сообщал УНН, Украина остается приоритетом Соединенных Штатов Америки . Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель генерального директора по аналитической работе - директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко.