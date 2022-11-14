Генсек НАТО: Україні вирішувати, які умови переговорів із росією прийнятні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Україна має вирішувати, які умови є прийнятними для переговорів, щоб покласти край війні, яку росія веде проти країни, заявив у понеділок під час пресконференції Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише УНН.
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"Україні вирішувати, які умови є прийнятними. Ми повинні їх підтримувати", - сказав Столтенберг.
Він також зауважив, що "ми не повинні робити помилку, недооцінюючи росію". "Вони, як і раніше, контролюють великі частини України. (...) Що ми повинні зробити, так це підтримати Україну, зміцнити їхні позиції", - додав Столтенберг.
Доповнення
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає звільнення Херсона свідченням важливості постійної підтримки України.