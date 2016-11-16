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Генпрокурор підписав повідомлення про підозру голові Рахункової палати Р.Магуті

Генпрокурор підписав повідомлення про підозру голові Рахункової палати Р.Магуті

Київ • УНН

 • 9239 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав подання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького щодо повідомлення про підозру за махінації із житлом керівнику Рахункової палати Роману Магуті. Про це повідомив Генпрокурор під час спільного брифінгу разом з керівник САП, передає кореспондент УНН.

“Магута виділив собі та ще одному члену Рахункової палати квартири, звернувся з листом, щоб надати дозвіл на приватизацію цих квартир. Коли вже почались процедури приватизації, одна з квартир була приватизована не тим, кому надавалась для службового користування, а його племінником, де ініціали і прізвища співпадають” — повідомив Н.Холодницький.

Також він додав, що в САП вважають такі дії елементами змови, і готові надати Р.Магуті Зараз повідомлення про підозру.

“Всі докази закріплюємо і будемо звертатись з обвинувальним актом до суду”, — зазначив Н.Холодницький.

Водночас прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган у Facebook повідомила, що Ю.Луценко підписав повідомлення про підозру за ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

“Член Рахункової палати, маючи приватизоване житло в Києві, звернулася до глави Рахункової палати з проханням надати службове житло в центрі столиці. Закон передбачає надання такого житла, але не його приватизацію.

Встановлено, що у грудні 2013 року Рахункова палата купила квартири, серед яких була двокімнатна вартістю 1,39 млн грн. по вул. Полтавській, 10.

Пізніше член Рахункової палати звернулася до голови з проханням приватизувати житло. Глава Рахункової палати погодився, після чого в квартирі був прописаний племінник члена Рахункової палати, після чого він квартиру приватизував і передарував члену Рахункової палати”, — написала Л.Сарган.

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