Генпрокурор подписал уведомление о подозрении председателю Счетной палаты Р.Магуте
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал представление руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого по уведомлению о подозрению за махинации с жильем руководителю Счетной палаты Роману Магуте. Об этом сообщил Генпрокурор во время совместного брифинга вместе с руководителем САП, передает корреспондент УНН.
"Магута выделил себе и еще одному члену Счетной палаты квартиры, обратился с письмом, чтобы разрешить приватизацию этих квартир. Когда начались процедуры приватизации, одна из квартир была приватизирована не тем, кому предоставлялась для служебного пользования, а его племянником, где инициалы и фамилии совпадают", - сообщил Н.Холодницкий.
Также он добавил, что в САП считают такие действия элементами заговора, и готовы предоставить Р.Магуте сообщение о подозрении.
"Все доказательства закрепляем и будем обращаться с обвинительным актом в суд", - отметил Н.Холодницкий.
В то же время пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook сообщила, что Ю.Луценко подписал уведомление о подозрении по ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
"Член Счетной палаты, имея приватизированное жилье в Киеве, обратилась к главе Счетной палаты с просьбой предоставить служебное жилье в центре столицы. Закон предусматривает предоставление такого жилья, но не его приватизацию.
Установлено, что в декабря 2013 года Счетная палата купила квартиры, среди которых была двухкомнатная стоимостью 1,39 млн грн. по ул. Полтавской, 10.
Позже член Счетной палаты обратилась к председателю с просьбой приватизировать жилье. Глава Счетной палаты согласился, после чего в квартире был прописан племянник члена Счетной палаты, после чего он квартиру приватизировал и передарил члену Счетной палаты", - написала Л.Сарган.