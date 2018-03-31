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Генпрокурор Луценко показав, скільки заробив за минулий рік

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко у 2017 році отримав 1 млн 302,1 тис. грн доходів у вигляді заробітної плати. Про це свідчать дані декларації Ю.Луценка, передає УНН.

Разом з цим, дружина Ю.Луценка в минулому році отримала 240,5 тис. грн заробітної плати. Також дружина Генпрокурора задекларувала 252,8 тис. грн компенсацій, які вона отримала на ведення депутатської діяльності.

Крім того, минулого року Генпрокурор отримав два подарунки у негрошовій формі, загальна вартість яких оцінюється у 289,3 тис. грн.

Також Луценко вказав, що має на банківських рахунках 1 млн 331,8 тис. грн та 2,9 тис. євро та 11,4 тис. дол. Ще 10 тис. грн Генпрокурор тримає готівкою. При цьому на банківських рахунках його дружини майже 2 тис. дол., понад 2,1 млн грн і 1,25 тис. євро. При цьому в дружини Ю.Луценка готівкою - 50 тис. грн, 60 тис. євро і 260 тис. доларів.

Гепрокурор вказав, що не має у особистій власності транспортного засобу. Він користується службовим автомобілем Toyota Camry 2013 року випуску. Дружина Генпрокурора минулого року придбала Mercedes-Benz 2017 року випуску вартістю понад 2,4 млн грн.

Як повідомляв УНН, Президент П.Порошенко за 2017-й рік задекларував 16,3 млн грн доходів.

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