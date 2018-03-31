Генпрокурор Луценко показал, сколько заработал за прошлый год

Вместе с тем, жена Ю.Луценко в прошлом году получила 240,5 тыс. грн заработной платы. Также жена Генпрокурора задекларировала 252,8 тыс. грн компенсаций, которые она получила на ведение депутатской деятельности.

Кроме того, в прошлом году Генпрокурор получил два подарка в неденежной форме, общая стоимость которых оценивается в 289,3 тыс. грн.

Также Луценко указал, что имеет на банковских счетах 1 млн 331,8 тыс. грн и 2,9 тыс. евро и 11,4 тыс. долл. Еще 10 тыс. грн Генпрокурор держит наличными. При этом на банковских счетах его жены почти 2 тыс. долл., более 2,1 млн грн и 1,25 тыс. евро. При этом у жены Ю.Луценко наличными - 50 тыс. грн, 60 тыс. евро и 260 тыс. долларов.

Гепрокурор указал, что не имеет в личной собственности транспортного средства. Он пользуется служебным автомобилем Toyota Camry 2013 выпуска. Жена Генпрокурора в прошлом году приобрела Mercedes-Benz 2017 года выпуска стоимостью более 2,4 млн грн.

Как сообщал УНН, Президент П.Порошенко за 2017-й год задекларировал 16,3 млн грн доходов.