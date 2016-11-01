Генпрокуратура відкриє провадження, якщо нардеп С.Мельничук не внесе зміни в декларацію
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко запропонував народному депутату Сергію Мельничуку внести зміни до своєї декларації щодо наявності 1 трильйона гривень, інакше ГПУ відкриє кримінальне провадження про несплату податків в особливо великих розмірах. Про це він сьогодні сказав на брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Я дуже наполегливо пропоную жартівникам негайно внести зміни до своєї декларації. Якщо, наприклад, народний депутат Мельничук не змінить наявність трильйона гривень готівки у себе вдома, я змушений буду відкрити провадження про несплату ним податків в особливо великих розмірах. І йому доведеться сісти в тюрму дуже надовго”, — наголосив він.
Як повідомляв УНН, народний депутат Сергій Мельничук зазначив у декларації, що зберігає готівкою один трильйон гривень.