Генпрокуратура откроет производство, если нардеп С.Мельничук не внесет изменения в декларацию

"Я очень настойчиво предлагаю шутникам немедленно внести изменения в свою декларацию. Если, например, народный депутат Мельничук не изменит наличие триллиона гривен наличных у себя дома, я вынужден буду открыть производство о неуплате им налогов в особо крупных размерах. И ему придется сесть в тюрьму очень надолго ", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, народный депутат Сергей Мельничук отметил в декларации, что сохраняет наличными один триллион гривен.