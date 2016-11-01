Генпрокуратура откроет производство, если нардеп С.Мельничук не внесет изменения в декларацию
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил народному депутату Сергею Мельничуку внести изменения в свою декларацию о наличии 1 триллиона гривен, иначе ГПУ откроет уголовное производство о неуплате налогов в особо крупных размерах. Об этом он сказал на брифинге, передает корреспондент УНН.
"Я очень настойчиво предлагаю шутникам немедленно внести изменения в свою декларацию. Если, например, народный депутат Мельничук не изменит наличие триллиона гривен наличных у себя дома, я вынужден буду открыть производство о неуплате им налогов в особо крупных размерах. И ему придется сесть в тюрьму очень надолго ", - подчеркнул он.
Как сообщал УНН, народный депутат Сергей Мельничук отметил в декларации, что сохраняет наличными один триллион гривен.