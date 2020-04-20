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Генпрокуратура РФ заблокувала сайт Мінреінтеграції України: чому

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Сьогодні стало відомо про те, що Роскомнагляд на вимогу Генпрокуратури РФ заблокував сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Мінреінтеграції.

У пресслужбі зазначили, що наразі невідомо, чи заблоковано сайт Мінреінтеграції тільки на територї Росії, чи й на тимчасово окупованих Росією територіях України.

Проте, відомо, що причину блокування сайту російьска влада обрала доволі дивну, а саме — “претензії викликала новина про приховування хворих COVID-19 в Криму і на Донбасі”.

У пресслужбі відзначили, що Росію стурбували дані з тимчасово окупованих нею українських територій про дефіцит тестів, про те, що перевірки там проходять тільки “чиновники” російських окупаціних адміністрацій і військові, про те, що пацієнтам з відповідними симптомами там ставлять діагноз ГРВІ, а з лікарів беруть зобов’язання про нерозголошення реальної ситуації.

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Посилаються російські посадовці на те, що їхні окупаційні адміністрації звітували про відсутність хворих і великий запас тестів. При цьому, Роскомнадгляд і Генпрокуратура РФ продовжують ігнорувати інформацію про летальні випадки в ОРДЛО та інформацію від представників окупаційної російської адміністрації в українському Криму про те, що російське Міноборони планує хворих на коронавірус військових розміщувати у Севастополі, для чого вже розпочалась підготовка госпітального судна “Єнісей”, яке росіяни використовують як поліклініку для медоглядів і невеликий безкоштовний військовий готель для командування, йдеться у повідомленні.

“Впевнені, що приховування російською окупаційною „владою“ в Донецькій і Луганській областях та в Криму реальних даних про захворюваність на коронавірус, це лише привід для блокування сайту нашого міністерства. Головними чинниками таких дій є абсолютно конкретна позиція щодо незаконних дій країни-агресора на українських територіях, нехтування нормами міжнародного права, позиція щодо переслідування корінного народу Криму і про плани з вилучення землі, про відмову РФ виконувати свої зобов‘язання щодо виведення їхніх військ з териорії українських Донецької і Луганської областей тощо. Більш того, РФ, яка наполягає на тому, що не має стосунку до війни на території України та всіляко відмежовується від реального впливу на свої окупаційні адміністрації і на ситуацію на тимчасово окупованих територіях, такими діями вкотре підтверджує зворотнє”, — наголосили в Мінреінтеграції.

Цікаво, що ситуація із сайтом Мінреінтеграції — це перший випадок блокування Генпрокураторою РФ державного сайту іншої країни, додали у відомстві.

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