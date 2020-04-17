У Мінреінтеграції закликають громадські організації надати пропозиції до Плану дій уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України звернулося до громадських організацій надати пропозиції до Плану дій уряду. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.
"Серед головних пріоритетів уряду — захист територіальної цілісності та суверенітету України, а також безпечна реінтеграція тимчасово окупованих територій України. Наразі триває деталізація цієї стратегії, перетворення її в чіткий план дій",- йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що Мінреінтеграції, як центральний орган виконавчої влади, що безпосередньо відповідатиме за безпечну реінтеграцію тимчасово окупованих Російською федерацією території, прагне будувати свою діяльність у тісній співпраці з громадським сектором.
"Адже досягнення миру, деокупація і подальша реінтеграція Криму, Севастополя, окремих районів Донецької та Луганської областей є спільною метою влади і суспільства",- зазначається в повідомленні.
Також в Мінреінтеграції наголошується, що це велика робота, яка містить багато складових — захист населення під час збройного конфлікту та подолання його наслідків, захист прав людини на ТОТ, інтеграція ВПО, перехідне правосуддя, всебічний розвиток Донецької, Луганської і Херсонської областей, міжнародне співробітництво з зазначених питань тощо.
"У зв’язку з цим Мінреінтеграції запрошує громадські організації, які спеціалізуються на зазначеній тематиці, до 10.00 24 квітня 2020 року надати пропозиції до Плану дій Уряду.Просимо надсилати ваші ідеї та ініціативи на адресу [email protected]", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, постановою Кабінету міністрів України N 270 від 2 квітня 2020 року затверджено Програму діяльності уряду, яка визначає стратегічні напрямки роботи урядової команди.
Як повідомлялося, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України закликало громадян, які мають майно у тимчасово окупованому Криму звертатися до Європейського суду з прав людини у разі спроби його вилучення.