Генпрокуратура не привезла нової інформації до Гаазького суду - координатор "Євромайдан SOS"

"Міжнародний кримінальний суд зараз на стадії попереднього вивчення приймає матеріали як від правозахисних організацій, так і від органів державної влади. На жаль, Генеральна прокуратура не привезла жодної інформації нової, яку б можна було передати офіційно, як матеріали для розгляду і вивчення. Але Юрій Луценко пообіцяв це зробити ще до кінця цього року", - розповіла Матвійчук.

"У Юрія Луценка була зустріч із прокурором і він усно на цій зустрічі щось розповідав. Але це суд і треба підкріпляти слова належними матеріалами. Матеріалів не було передано. Наші високопосадовці за три роки досі не розібралися з природою Міжнародного кримінального суду. Тому я дуже позитивно оцінюю, що генпрокурор туди поїхав. Сподіваюся він розібрався, що від нього очікують у Міжнародному кримінальному суді", - додала вона.

Як повідомляв УНН, наразі по злочинах під час Революції Гідності 35 осіб засуджено, по 152 особах тривають судові процеси, а ще по190 особам триває досудове слідство.