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Генпрокуратура не привезла новой информации в Гаагский суд - координатор "евромайдан SOS"

Киев • УНН

 • 9424 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Генеральная прокуратура не привезла ни одной новой информации, которую можно было передать официально, как материалы для рассмотрения и изучения. Такое в эфире "5 канала" заявила координатор ГИ "евромайдан SOS" Александра Матвийчук, передает УНН.

Генпрокуратура не привезла новой информации в Гаагский суд - координатор "евромайдан SOS"

"Международный уголовный суд сейчас на стадии предварительного изучения принимает материалы как от правозащитных организаций, так и от органов государственной власти. К сожалению, Генеральная прокуратура не привезла ни одной информации новой, которую можно было передать официально, как материалы для рассмотрения и изучения. Но Юрий Луценко пообещал это сделать еще до конца этого года ", - рассказала Матвийчук.

"У Юрия Луценко была встреча с прокурором и он устно на этой встрече что-то рассказывал. Но это суд и надо подкреплять слова соответствующими материалами. Материалов не было передано. Наши чиновники за три года до сих пор не разобрались с природой Международного уголовного суда. Поэтому я очень положительно оцениваю, что генпрокурор туда поехал. Надеюсь он разобрался, что от него ожидают в Международном уголовном суде ", - добавила она.

Как сообщал УНН, пока по преступлениям во время Революции Достоинства 35 человек осуждены, по 152 лицах продолжаются судебные процессы, а еще по190 лицам продолжается досудебное следствие.

 

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