Генпрокуратура досі не надала регламентному комітету ВР додаткові матеріали щодо В.Новинського — нардеп

“На дану хвилину ми з прокуратури не отримали цих додаткових матеріалів. Я думаю, сьогодні-завтра нам мають віддати”, — сказав він.

Також В. Арешонков зазначив, що у будь-якому випадку раніше 5 грудня це питання не розглядатиметься, тому що треба буде збирати позачергову сесію Верховної ради.

“Рішення по позбавленню депутатських повноважень приймається на засіданні сесії Верховної Ради. Сесійне засідання почнеться 5 грудня. До того часу ми маємо прийняти рішення комітетом, передати голові Верховної Ради і він внесе (подання — ред.) в сесійну залу”, — додав нардеп.

Як повідомляв УНН, 16 листопада Регламентний комітет ВР розглядав подання Генпрокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Вадима Новинського. Комітет вирішив звернутися до Генпрокурора Ю.Луценка щодо надання додаткових матеріалів та пояснень на вимоги висловлені народними депутатами, членами комітету у цій справі.

У комітеті повідомили, що скликання наступного засідання для розгляду питання В.Новинського буде залежати від того, коли Генпрокуратура надасть усі потрібні додаткові матеріали.

Нагадаємо, ГПУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 146 та ч.1 ст. 365 ККУ, за фактом перевищення влади та службових повноважень колишніми високопосадовцями, а саме В.Януковичем, В.Захарченком, В.Новинським та В.Коряком, при незаконному позбавленні волі особистого помічника предстоятеля УПЦ МП Володимира.

Також вказано, що з вересня по грудень 2013 року В.Новинський, маючи статус народного депутата, був співучасником при вчиненні В.Януковичем, В.Захарченком, В.Коряком та іншими правоохоронцями Києва злочину проти волі, честі та гідності особи, а також у сфері службової діяльності.