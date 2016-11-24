Генпрокуратура до сих пор не предоставила регламентному комитету ВР дополнительные материалы по В.Новинскому - нардеп

"На данную минуту мы от прокуратуры не получили этих дополнительных материалов. Я думаю, сегодня-завтра нам должны отдать", - сказал он.

Также В.Арешонков отметил, что в любом случае раньше 5 декабря этот вопрос не будет рассматриваться, потому что надо будет собирать внеочередную сессию Верховной Рады.

"Решение по лишению депутатских полномочий принимается на заседании сессии Верховной Рады. Пленарное заседание начнется 5 декабря. До этого времени мы должны принять решение комитетом, передать главе Верховной Рады и он внесет (представление - ред.) в сессионный зал", - добавил нардеп.

Как сообщал УНН, 16 ноября Регламентный комитет ВР рассматривал представление Генпрокурора о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Вадима Новинского. Комитет решил обратиться к Генпрокурору Ю.Луценко относительно предоставления дополнительных материалов и объяснений по требованиям, высказанным народными депутатами, членами комитета по этому делу.

В комитете сообщили, что созыв следующего заседания для рассмотрения вопроса В.Новинского будет зависеть от того, когда Генпрокуратура предоставит все необходимые дополнительные материалы.

Напомним, ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146 и ч.1 ст. 365 УК, по факту превышения власти и служебных полномочий бывшими высокопоставленными чиновниками, а именно В.Януковичем, А.Захарченко, В.Новинским и В.Коряком, при незаконном лишении свободы личного помощника предстоятеля УПЦ МП Владимира.

Также указано, что с сентября по декабрь 2013 г. В.Новинский, имея статус народного депутата, был соучастником при совершении В.Януковичем, А.Захарченко, В.Коряком и другими правоохранительными органами Киева преступления против свободы, чести и достоинства личности, а также в сфере служебной деятельности.