Геннадій Пліс передав "привіт" Зеленському: з "ковідного фонду" "Великого будівництва" вкрадено 400 млн грн

ukru
Ексклюзив
10:51 • 54165 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 99282 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 132271 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 173602 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 256383 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 186055 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 178959 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188543 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155278 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160319 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 111666 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 125738 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

09:47 • 74770 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 102880 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 115598 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 256378 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 203385 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 298231 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 293324 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 419747 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 18823 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 96126 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 100495 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 96321 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 112579 перегляди
Актуальне
Геннадій Пліс передав "привіт" Зеленському: з "ковідного фонду" "Великого будівництва" вкрадено 400 млн грн

Геннадій Пліс передав "привіт" Зеленському: з "ковідного фонду" "Великого будівництва" вкрадено 400 млн грн

Київ • УНН

 • 37603 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Державна аудиторська служба України, яку очолює перепризначений нещодавно Геннадій Пліс, за підсумками перевірки використання коштів Спеціального фонду по боротьбі з коронавірусом у 2020 році виявила фінансові порушення на суму 406,8 млн грн, при цьому ці порушення призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 114,4 млн грн, передає УНН.

Крім цього, служба виявила проблемні питання та недоліки при використанні коштів фонду, які вплинули на ефективне і результативне використання 25 млрд 624,8 млн грн. Про це йдеться у відповіді Держаудитслужби на інформаційний запит LB.ua.

Аудит використання коштів "ковідного фонду", згідно з меморандумом України і Міжнародного валютного фонду, потрібно було провести до кінця березня 2021 року. Результати, отримані під час аудиту, показали використання коштів фонду в розмірі 44 млрд 494,2 млн грн, що становить 66,9% від загальної суми використаних коштів (66 млрд 525,3 млн грн).

Загальний же обсяг спецфонду станом на 31 грудня 2020 року становив 80 млрд 913,8 млн грн, а виділено з нього після відповідних постанов Кабінету міністрів було 78 млрд 427,7 млн грн. Всього Держаудитслужба і її територіальні органи провели 962 заходи державного контролю, з яких 4 державних фінансових аудити, 280 ревізій, 457 перевірок закупівель та 221 моніторинг процедур закупівель.

Встановлено, що 830 процедур закупівель проведено з процедурними порушеннями, з яких в 182 випадках такі процедурні порушення вплинули на результати закупівель на загальну суму 31 млрд 846,4 млн грн. А саме: замовники не відхилили учасників торгів, пропозиції яких не відповідали вимогам тендерної документації, і, як наслідок, неправомірно вибрали таких учасників переможцями торгів.

Заходи держфінконтролю також виявили факти невиконання замовниками вимог пункту 4 Порядку № 225 (зокрема, не були дотримані принципи максимальної економічності і ефективності використання коштів), через що неефективно використані кошти фонду на суму 273,5 млн грн.

Крім цього, деякі замовники не врахували, що операції з придбання окремих товарів, робіт і послуг за рахунок коштів фонду звільняються від сплати ПДВ, через що переплата становила 1,2 млрд грн.

Встановлено випадки неякісного виконання підрядниками умов укладених договорів. Зокрема, була завищена вартість виконаних ремонтно-будівельних робіт, що призвели до втрат фінансових ресурсів на 78,9 млн грн. Крім цього, документально не підтверджено дотримання виконавцем робіт (постачальником товарів/послуг) термінів виконання 26 договорів і не дотримані гарантії переможцями за 5 договорами.

Нагадаємо, в квітні 2020 року в бюджеті створили Фонд боротьби з коронавірусом. У червні Верховна Рада проголосувала за зміни до держбюджету, дозволивши таким чином витрачати кошти з Коронавірусного фонду на ремонт доріг в рамках програми "Велике будівництво", ініційованої президентом Володимиром Зеленським.

У липні прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів розподілив всі 66 млрд гривень Фонду боротьби з COVID-19. 35 млрд з цієї суми використовують для реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг.

Колишнього першого заступника голови Київської міськдержадміністрації (КМДА) Геннадія Пліса перепризначували главою Державної аудиторської служби України на 5 років. До цього він був призначений на цю посаду на період дії карантину в квітні 2020 року. Ініціював перепризначення Пліса міністр фінансів Сергій Марченко.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами