Геннадий Плис передал "привет" Зеленскому: из "ковидного фонда" "Большого строительства" украдено 400 млн грн

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Государственная аудиторская служба Украины, которую возглавляет переназначенный недавно Геннадий Плис, по итогам проверки использования средств Специального фонда по борьбе с коронавирусом в 2020 году выявила финансовые нарушения на сумму 406,8 млн грн, при этом эти нарушения привели к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 114,4 млн грн, передает УНН.