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Геннадий Плис передал "привет" Зеленскому: из "ковидного фонда" "Большого строительства" украдено 400 млн грн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. Государственная аудиторская служба Украины, которую возглавляет переназначенный недавно Геннадий Плис, по итогам проверки использования средств Специального фонда по борьбе с коронавирусом в 2020 году выявила финансовые нарушения на сумму 406,8 млн грн, при этом эти нарушения привели к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 114,4 млн грн, передает УНН.

Кроме этого, служба выявила проблемные вопросы и недостатки при использовании средств фонда, которые повлияли на эффективное и результативное использование 25 млрд 624,8 млн грн. Об этом говорится в ответе Госаудитслужбы на информационный запрос LB.ua.

Аудит использования средств “ковидного фонда”, согласно меморандуму Украины и Международного валютного фонда, нужно было провести до конца марта 2021 года. Результаты, полученные в ходе аудита, показали использование средств фонда в размере 44 млрд 494,2 млн грн, что составляет 66,9% от общей суммы использованных средств (66 млрд 525,3 млн грн).

Общий же объем спецфонда по состоянию на 31 декабря 2020 года составил 80 млрд 913,8 млн грн, а выделено из него после соответствующих постановлений Кабинета министров было 78 млрд 427,7 млн грн. Всего Госаудитслужба и ее территориальные органы провели 962 мероприятия государственного контроля, из которых 4 государственных финансовых аудита, 280 ревизий, 457 проверок закупок и 221 мониторинг процедур закупок.

Установлено, что 830 процедур закупок проведено с процедурными нарушениями, из которых в 182 случаях такие процедурные нарушения повлияли на результаты закупок на общую сумму 31 млрд 846,4 млн грн. А именно: заказчики не отклонили участников торгов, предложения которых не отвечали требованиям тендерной документации, и, как следствие, неправомерно выбрали таких участников победителями торгов.

Мероприятия госфинконтроля также выявили факты невыполнения заказчиками требований пункта 4 Порядка № 225 (в частности, не были соблюдены принципы максимальной экономичности и эффективности использования средств), из-за чего неэффективно использованы средства фонда на сумму 273,5 млн грн.

Кроме этого, некоторые заказчики не учли, что операции по приобретению отдельных товаров, работ и услуг за счет средств фонда освобождаются от уплаты НДС, из-за чего переплата составила 1,2 млрд грн.

Установлены случаи некачественного выполнения подрядчиками условий заключенных договоров. В частности, была завышена стоимость выполненных ремонтно-строительных работ, которые привели к потерям финансовых ресурсов на 78,9 млн грн. Кроме этого, документально не подтверждено соблюдение исполнителем работ (поставщиком товаров/услуг) сроков выполнения 26 договоров и не соблюдены гарантии победителями по 5 договорам.

Напомним, в апреле 2020 года в бюджете создали Фонд борьбы с коронавирусом. В июне Верховная Рада проголосовала за изменения в госбюджет, разрешив таким образом тратить средства из Коронавирусного фонда на ремонт дорог в рамках программы “Большое строительство”, инициированной президентом Владимиром Зеленским.

В июле премьер Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров распределил все 66 млрд гривен Фонда борьбы с COVID-19. 35 млрд из этой суммы используют для реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог.

Бывшего первого заместителя председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Геннадия Плиса переназначили главой Государственной аудиторской службы Украины на 5 лет. До этого он был назначен на эту должность на период действия карантина в апреле 2020 года. Инициировал переназначение Плиса министр финансов Сергей Марченко.

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