Генкосульство України в Мюнхені вимагатиме вибачень від ФК "Баварія" - консул
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Генеральне консульство України в Мюнхені засуджує прояви неповаги та безпідставних звинувачень з боку фанатів ФК "Баварія" на адресу українського гравця Романа Зозулі, та направить до правління мюнхенського клубу відповідного листа з вимогою реакції та вибачень від клубу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генеральний консул України в Мюнхені Вадим Костюк, передає УНН.
"Генеральне консульство України в Мюнхені засуджує прояви неповаги та безпідставних звинувачень з боку фанатів флагмана світового футболу як на адресу українського гравця Романа Зозулі, так і на адресу усіх патріотів України, під час матчу Кубка Німеччини “Баварія” — “Вольфсбург”.
Ми адресуємо до правління ФК “Баварія” відповідного листа з вимогою реакції та вибачень від клубу", - повідомив В.Костюк.
Також він додав, що футбол — це не місце для проявів ксенофобії та нетерпимості!
Як повідомляв УНН, фани мюнхенської “Баварії” закликали Р.Зозулю йти з футболу.