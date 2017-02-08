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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генкосульства Украины в Мюнхене потребует извинений от ФК "Бавария" - консул

Киев • УНН

 • 11465 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Генеральное консульство Украины в Мюнхене осуждает проявления неуважения и безосновательных обвинений со стороны фанатов ФК "Бавария" в адрес украинского игрока Романа Зозули, и направит в правление мюнхенского клуба соответствующее письмо с требованием реакции и извинений от клуба. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генеральный консул Украины в Мюнхене Вадим Костюк, передает УНН.

Генкосульства Украины в Мюнхене потребует извинений от ФК "Бавария" - консул

"Генеральное консульство Украины в Мюнхене осуждает проявления неуважения и безосновательных обвинений со стороны фанатов флагмана мирового футбола как в адрес украинского игрока Романа Зозули, так и в адрес всех патриотов Украины, во время матча Кубка Германии" Бавария "-" Вольфсбург ".

Мы адресуем в правление ФК "Бавария" соответствующее письмо с требованием реакции и извинений от клуба ", - сообщил В.Костюк.

Также он добавил, что футбол - это не место для проявлений ксенофобии и нетерпимости!

Как сообщал УНН, фаны мюнхенской "Баварии" призвали Р.Зозулю уходить из футбола .

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