Генкосульства Украины в Мюнхене потребует извинений от ФК "Бавария" - консул
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Генеральное консульство Украины в Мюнхене осуждает проявления неуважения и безосновательных обвинений со стороны фанатов ФК "Бавария" в адрес украинского игрока Романа Зозули, и направит в правление мюнхенского клуба соответствующее письмо с требованием реакции и извинений от клуба. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генеральный консул Украины в Мюнхене Вадим Костюк, передает УНН.
"Генеральное консульство Украины в Мюнхене осуждает проявления неуважения и безосновательных обвинений со стороны фанатов флагмана мирового футбола как в адрес украинского игрока Романа Зозули, так и в адрес всех патриотов Украины, во время матча Кубка Германии" Бавария "-" Вольфсбург ".
Мы адресуем в правление ФК "Бавария" соответствующее письмо с требованием реакции и извинений от клуба ", - сообщил В.Костюк.
Также он добавил, что футбол - это не место для проявлений ксенофобии и нетерпимости!
Как сообщал УНН, фаны мюнхенской "Баварии" призвали Р.Зозулю уходить из футбола .