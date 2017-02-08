Генкосульства Украины в Мюнхене потребует извинений от ФК "Бавария" - консул

"Генеральное консульство Украины в Мюнхене осуждает проявления неуважения и безосновательных обвинений со стороны фанатов флагмана мирового футбола как в адрес украинского игрока Романа Зозули, так и в адрес всех патриотов Украины, во время матча Кубка Германии" Бавария "-" Вольфсбург ".

Мы адресуем в правление ФК "Бавария" соответствующее письмо с требованием реакции и извинений от клуба ", - сообщил В.Костюк.

Также он добавил, что футбол - это не место для проявлений ксенофобии и нетерпимости!

Как сообщал УНН, фаны мюнхенской "Баварии" призвали Р.Зозулю уходить из футбола .