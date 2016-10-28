Генічеськ лишається без газопостачання
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Місто Генічеськ Херсонської області лишається без газу. Газовики обіцяють вирішити проблему на вихідних, 29-30 жовтня. Про це передає кореспондент УНН із посиланням на прес-службу ОДА.
Проблема аварійного відключення газу виникла через те що підприємство ПрАТ “Пласт” завчасно не переставило тумблери системи видобутку газу на зимовий період, що збільшило б потужність газовидобувних свердловин у опалювальний сезон.
Останні дні співробітники не могли дістатись до видобувної платформи через штормову погоду у районі.
Як повідомив в.о. заступника голови ОДА, керівник оперативного штабу Олександр Адамчик, сьогодні станом на 14:00 робітники ПАТ “Пласт”, які є експлуатантами свердловин, дісталися платформи та розпочали роботи зі збільшення подачі газу, що є необхідністю під час переходу на зимовий режим роботи.
Роботи будуть закінчені за 2-3 години. В результаті чого потік газу буде збільшено вдвічі.
“По мірі наповнення трубопроводу газом, ПАТ „Херсонгаз“ розпочне підключення абонентів м.Генічеська. У зв’язку із забороною проводити роботи вночі та враховуючи певні технічні нюанси, роботи щодо підключення абонентів будуть продовжені в суботу, навіть незважаючи на те, що це не робочий день. „Херсонгаз“ буде працювати до підключення останнього підприємства”, — зазначили у прес-службі ОДА.
Нагадаємо, через шторм підключення до теплопостачання м.Генічеськ відклали.