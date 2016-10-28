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Геническ остается без газоснабжения

Геническ остается без газоснабжения

Киев • УНН

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ХЕРСОН-КИЕВ. 28 октября. УНН. Город Геническ Херсонской области остается без газа. Газовики обещают решить проблему на выходных, 29-30 октября. Об этом передает корреспондент УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Проблема аварийного отключения газа возникла из-за того что предприятие ЧАО "Пласт" раньше времени не переставило тумблеры системы добычи газа на зимний период, что увеличило бы мощность газодобывающих скважин в отопительный сезон.

Последние дни сотрудники не могли добраться к добывающей платформе из-за штормовой погоды в районе.

Как сообщил и.о. заместителя главы ОГА, руководитель оперативного штаба Александр Адамчик, сегодня по состоянию на 14:00 рабочие ЧАО "Пласт", которые являются эксплуатантами скважин, добрались к платформе и начали работы по увеличению подачи газа, что является необходимостью при переходе на зимний режим работы.

Работы будут закончены через 2-3 часа. В результате чего поток газа будет увеличен вдвое.

"По мере наполнения трубопровода газом, ПАО "Херсонгаз" начнет подключение абонентов Геническа. В связи с запретом проводить работы ночью и учитывая определенные технические нюансы, работы по подключению будут продолжены в субботу, даже несмотря на то, что это не рабочий день. "Херсонгаз" будет работать до подключения последнего предприятия", - отметили в пресс-службе ОГА.

Напомним, из-за шторма подключение к теплоснабжению Геническа отложили.

Украинские Национальные Новости

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