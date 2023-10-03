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Гелікоптер, який ховало колишнє керівництво "Мотор Січі", ДБР передало військовим

Гелікоптер, який ховало колишнє керівництво "Мотор Січі", ДБР передало військовим

Київ • УНН

 • 589532 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Слідчі передали українським військовим гелікоптер «Мі-2», який намагалося приховати колишнє керівництво «Мотор січі». Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань, передає УНН.

Цитата

«ДБР арештувало гелікоптер у червні 2023 року у межах розслідування кримінального провадження щодо перешкоджання законній діяльності ЗСУ та пособництва державі-агресору», - йдеться у повідомленні.

Деталі

Під час розслідування з’ясувалося, що колишнє керівництво «Мотор Січі» намагалося сховати гелікоптер. Щоб зашкодити передачі повітряного судна на потреби ЗСУ, його наказали перегнати в Європу, а потім на Близький Схід.

Наразі гелікоптер повернули в Україну та передали одній з бойових частин ЗСУ, де він буде використовуватися під час виконання завдань.

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Тим часом, слідчі ДБР під процесуальним керівництвом Офіса Генерального прокурора, вирішують питання щодо притягнення одного з колишніх керівників підприємства до кримінальної відповідальності.

Додатково

Це не єдиний гелікоптер, який ховало колишнє керівництво «Мотор Січі». Ще один гелікоптер вони наказали пошкодити, щоб не передавати його військовим для виконання бойових завдань на фронті.

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