Гелікоптер, який ховало колишнє керівництво "Мотор Січі", ДБР передало військовим

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«ДБР арештувало гелікоптер у червні 2023 року у межах розслідування кримінального провадження щодо перешкоджання законній діяльності ЗСУ та пособництва державі-агресору», - йдеться у повідомленні.

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Під час розслідування з’ясувалося, що колишнє керівництво «Мотор Січі» намагалося сховати гелікоптер. Щоб зашкодити передачі повітряного судна на потреби ЗСУ, його наказали перегнати в Європу, а потім на Близький Схід.

Наразі гелікоптер повернули в Україну та передали одній з бойових частин ЗСУ, де він буде використовуватися під час виконання завдань.

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Тим часом, слідчі ДБР під процесуальним керівництвом Офіса Генерального прокурора, вирішують питання щодо притягнення одного з колишніх керівників підприємства до кримінальної відповідальності.

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Це не єдиний гелікоптер, який ховало колишнє керівництво «Мотор Січі». Ще один гелікоптер вони наказали пошкодити, щоб не передавати його військовим для виконання бойових завдань на фронті.

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