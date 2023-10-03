Вертолет, который прятало бывшее руководство "Мотор Сичи", ГБР передало военным
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Следователи передали украинским военным вертолет «Ми-2», который пыталось скрыть бывшее руководство «Мотор сичи». Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, передает УНН.
Цитата
«ГБР арестовало вертолет в июне 2023 года в рамках расследования уголовного производства о препятствовании законной деятельности ВСУ и пособничества государству-агрессору», - говорится в сообщении.
Детали
В ходе расследования из’выяснилось, что бывшее руководство «Мотор Сичи» пыталось спрятать вертолет. Чтобы помешать передаче воздушного судна на нужды ВСУ, его приказали перегнать в Европу, а затем на Ближний Восток.
Сейчас вертолет вернули в Украину и передали одной из боевых частей ВСУ, где он будет использоваться во время выполнения задач.
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Тем временем, следователи ГБР под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, решают вопрос о привлечении одного из бывших руководителей предприятия к уголовной ответственности.
Дополнительно
Это не единственный вертолет, который прятало бывшее руководство «Мотор Сичи». Еще один вертолет они приказали повредить, чтобы не передавать его военным для выполнения боевых задач на фронте.
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