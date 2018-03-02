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"Газпром" вдався до шантажу Європи та України - Гройсман

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КИЇВ. 2 березня. УНН. ПАТ “Газпром” після рішення арбітражної палати Стокгольму про стягнення понад 4 млрд дол. на користь України за кабальними контрактами 2009 року понизив тиск в газотранспортній мережі і, таким чином, вдався до шантажу як України, так і Європи. Про це у своєму зверненні сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби КМУ.

“Газпром вдався до шантажу Європи та України, понизивши в системі подачі газу тиск. Це зумовлює технічні труднощі. Але немає нічого такого, з чим би ми не впоралися”, — сказав В.Гройсман.

Він підкреслив, що НАК “Нафтогаз України” як ключовому елементу енергетичної системи України треба завжди пам’ятати, “з ким маємо справу” і робити все, аби не допускати збоїв і знаходити варіанти постачання палива.

Очільник уряду повідомив, що мав розмову з керівництвом НАК і поставив чітке завдання - вирішити питання недопущення проблем і знаходження альтернативних джерел палива для забезпечення енергобезпеки.

“Важливо також, щоб і місцева влада відслідковувала ситуацію щогодини. Все має працювати нормально. Всі служби вже переведені в посилений режим”, — додав Прем’єр-міністр.

Нагадаємо, Україна направила Європейському Союзу ноту про застосування механізму раннього попередження кризових ситуацій в енергетиці через відмову Росії виконувати свої договірні зобов’язання, що можуть призвести до виникнення надзвичайної ситуації з постачання газу до України та ЄС. 

Президент України Петро Порошенко закликав НАК “Нафтогаз України” та уряд добитися арешту активів ПАТ “Газпром”, якщо російська компанія відмовиться виконувати рішення Стокгольмського арбітражу. 

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