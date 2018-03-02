"Газпром" вдався до шантажу Європи та України - Гройсман

КИЇВ. 2 березня. УНН. ПАТ “Газпром” після рішення арбітражної палати Стокгольму про стягнення понад 4 млрд дол. на користь України за кабальними контрактами 2009 року понизив тиск в газотранспортній мережі і, таким чином, вдався до шантажу як України, так і Європи. Про це у своєму зверненні сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби КМУ.