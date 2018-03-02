"Газпром" прибег к шантажу Европы и Украины - Гройсман

КИЕВ. 2 марта. УНН. ПАО "Газпром" после решения арбитражной палаты Стокгольма о взыскании более 4 млрд долл. в пользу Украины относительно кабальных контрактов 2009 года снизил давление в газотранспортной сети и, таким образом, прибег к шантажу как Украины, так и Европы. Об этом в своем обращении сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы КМУ.