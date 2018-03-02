"Газпром" прибег к шантажу Европы и Украины - Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. ПАО "Газпром" после решения арбитражной палаты Стокгольма о взыскании более 4 млрд долл. в пользу Украины относительно кабальных контрактов 2009 года снизил давление в газотранспортной сети и, таким образом, прибег к шантажу как Украины, так и Европы. Об этом в своем обращении сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы КМУ.
"Газпром прибег к шантажу Европы и Украины, снизив в системе подачи газа давление. Это обусловливает технические трудности. Но нет ничего такого, с чем бы мы не справились", - сказал В.Гройсман.
Он подчеркнул, что НАК "Нафтогаз Украины" как ключевому элементу энергетической системы Украины надо всегда помнить, "с кем имеем дело" и делать все, чтобы не допускать сбоев и находить варианты поставки топлива.
Глава правительства сообщил, что разговаривал с руководством НАК и поставил четкую задачу - решить вопрос недопущения проблем и нахождения альтернативных источников топлива для обеспечения энергобезопасности.
"Важно также, чтобы и местные власти отслеживали ситуацию ежечасно. Все должно работать нормально. Все службы уже переведены в усиленный режим", - добавил Премьер-министр.
Напомним, Украина направила Европейскому Союзу ноту о применении механизма раннего предупреждения кризисных ситуаций в энергетике из-за отказа России выполнять свои договорные обязательства, которые могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации по поставкам газа в Украину и ЕС.
Президент Украины Петр Порошенко призвал НАК "Нафтогаз Украины" и правительство добиться ареста активов ПАО "Газпром", если российская компания откажется выполнять решение Стокгольмского арбитража.