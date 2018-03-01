“Газпром” не планує відновлювати поставки газу в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. “Газпром” поки не буде поставляти газ в Україну, заявив заступник голови правління російської компанії Олександр Медведєв. Про це УНН повідомляє з посиланням на РІА Новини.
За його словами, “Газпром” отримав від “Нафтогазу” передоплату за березень, але повернув її через відсутність додаткової угоди до контракту, яку необхідно для початку поставок.
“Очевидно, що поставки газу з 1 березня для НАК ”Нафтогаз України“ здійснюватися не будуть”, — резюмував Медведєв.
Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги “Нафтогазу” про компенсацію за недопостачання “Газпромом” обсягів газу для транзиту.
За рішенням Стокгольмського арбітражу, “Нафтогаз” домігся компенсації в сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. За результатами арбітражних проваджень у Стокгольмі “Газпром” повинен сплатити 2.56 млрд доларів на користь “Нафтогазу”.
Очікувалося, що після арбітражу поставки газу будуть відновлені в рамках контаракту підписаного до 2019 року.