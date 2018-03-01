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Актуальное
“Газпром” не планирует возобновлять поставки газа в Украину

“Газпром” не планирует возобновлять поставки газа в Украину

Киев  •  УНН

 • 26524 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. “Газпром” пока не будет поставлять газ в Украину, заявил заместитель председателя правления российской компании Александр Медведев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, “Газпром” получил от “Нафтогаза” предоплату за март, но вернул ее из-за отсутствия дополнительного соглашение к контракту, которое необходимо для начала поставок.

“Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК „Нафтогаз Украины“ осуществляться не будут”, — резюмировал Медведев.
Напомним, Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования “Нафтогаза” о компенсации за недопоставленные “Газпромом” объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, “Нафтогаз” добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку

“Газпромом” согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме “Газпром” должен оплатить 2.56 млрд долларов в пользу “Нафтогаза”.

Ожидалось, что после арбитража поставки газа будут восстановлены.

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