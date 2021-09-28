Газовий контракт Угорщини з "Газпромом" в обхід України і його наслідки: в Єврокомісії прокоментували ситуацію

Деталі

Як вказали в ЄК, енергетична політика ЄС підтримує диверсифікацію джерел енергії як інструмент для посилення конкуренції та забезпечення безпеки поставок.

Щоб забезпечити належний моніторинг і оцінку надійності поставок, інформація про контракти на поставку газу повинна бути доведена до відома компетентних органів відповідної держави-члена та, за необхідності, Комісії.

Крім того, у ЄК існують правила розподілу потужностей, які призначені для забезпечення виходу на ринок. Довгострокові контракти також повинні узгоджуватися з кліматичними амбіціями ЄС і його зобов'язанням скоротити викиди парникових газів на 55% до 2030 року і досягти кліматичної нейтральності до 2050 року.

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"Газові підприємства в ЄС можуть укладати двосторонні газові угоди. Відповідно до статті 14.6 (b) Регламенту про безпеку поставок про всі нові і змінені довгострокові газові контракти з річним обсягом, що перевищує 28% річного споживання в найбільш зачепленій державі-члені, слід повідомляти національний компетентний орган. Потім цей орган повинен підготувати оцінку безпеки поставок після повідомлення контрактом", - повідомили в ЄК.

"Згідно з наявною у нас інформацією, даний контракт між "Газпромом" і MVM становить понад 28% річного споживання Угорщини, тому про нього необхідно повідомити компетентний орган Угорщини. Влада зобов'язана надати Комісії свою оцінку аналізованого договору протягом трьох місяців. Комісія також може запросити отримання контракту, якщо у неї є "належним чином обґрунтована" заклопотаність з приводу того, що контракт може поставити під загрозу безпеку поставок держави-члена, регіону або Союзу", - йдеться в повідомленні.

Додамо

Під час брифінгу у вівторок представник ЄК Тім МакФі заявив, що Єврокомісія вивчає можливі наслідки нового контракту Угорщини і "Газпрому".

"Комісія може вимагати отримання контракту, якщо у неї є обґрунтована стурбованість з приводу того, що контракт може поставити під загрозу безпеку поставок в державі-члені, в регіоні або в Союзі в цілому. Це ті рамки, в яких ми працюємо. Як ви знаєте, контракт був підписаний вчора, так що ми ще не підійшли до кінця цього тримісячного періоду. Я попросив своїх колег перевірити, які будуть наслідки", - заявив він.

Контекст

Угорщина підписала довгостроковий контракт з російською компанією "Газпром" на постачання газу в обхід України.

В Україні заявили, що таким рішенням здивовані і розчаровані. МЗС України повідомив, що ініціював перенесення засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва на більш пізній термін. Українська сторона також звернеться до Єврокомісії з надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству у сфері енергетики.



Угорщина жорстко відреагувала на критику офіційного Києва через довгостроковий контракт з російською компанією "Газпром". Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна втручається у внутрішні справи держави.



Сторони обмінялися викликами послів один одного в зовнішньополітичні відомства.