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Газовый контракт Венгрии с "Газпромом" в обход Украины и его последствия: в Еврокомиссии прокомментировали ситуацию

Газовый контракт Венгрии с "Газпромом" в обход Украины и его последствия: в Еврокомиссии прокомментировали ситуацию

Киев  •  УНН

 • 24992 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. У Еврокомиссии есть четкая процедура оценки нового долгосрочного контракта Венгрии и российской компании "Газпром" и его возможных последствий. Об этом сказано в комментарии представителя Европейской Комиссии, который есть в распоряжении УНН.

Детали

Как указали в ЕК, энергетическая политика ЕС поддерживает диверсификацию источников энергии как инструмент для усиления конкуренции и обеспечения безопасности поставок.

Чтобы обеспечить надлежащий мониторинг и оценку надежности поставок, информация о контрактах на поставку газа должна быть доведена до сведения компетентных органов соответствующего государства-члена и, при необходимости, Комиссии.

Кроме того, у ЕК существуют правила распределения мощностей, которые предназначены для обеспечения выхода на рынок. Долгосрочные контракты также должны согласовываться с климатическими амбициями ЕС и его обязательством сократить выбросы парниковых газов на 55% к 2030 году и достичь климатической нейтральности к 2050 году.

Цитата

“Газовые предприятия в ЕС могут заключать двусторонние газовые соглашения. В соответствии со статьей 14.6 (b) Регламента о безопасности поставок обо всех новых и измененных долгосрочных газовых контрактах с годовым объемом, превышающим 28% годового потребления в наиболее затронутом государстве-члене, следует уведомлять национальный компетентный орган. Затем этот орган должен подготовить оценку безопасности поставок по уведомленному контракту”, — сообщили в ЕК.

“Согласно имеющейся у нас информации, данный контракт между „Газпромом“ и MVM составляет более 28% годового потребления Венгрии, поэтому о нем необходимо уведомить компетентный орган Венгрии. Власть обязана предоставить Комиссии свою оценку рассматриваемого контракта в течение трех месяцев. Комиссия также может запросить получение контракта, если у нее есть „должным образом обоснованная“ озабоченность по поводу того, что контракт может поставить под угрозу безопасность поставок государства-члена, региона или Союза”, — говорится в сообщении.

Добавим

Во время брифинга во вторник представитель ЕК Тим Макфи заявил, что Еврокомиссия изучает возможные последствия нового контракта Венгрии и “Газпрома”.

“Комиссия может запросить получение контракта, если у нее есть обоснованная обеспокоенность по поводу того, что контракт может поставить под угрозу безопасность поставок в государстве-члене, в регионе или в Союзе в целом. Это те рамки, в которых мы работаем. Как вы знаете, контракт был подписан вчера, так что мы еще не подошли к концу этого трехмесячного периода. Я попросил своих коллег проверить, каковы будут последствия”, — заявил он.

Контекст

Венгрия подписала долгосрочный контракт с российской компанией “Газпром” на поставку газа в обход Украины.

В Украине заявили, что таким решением удивлены и разочарованы. МИД Украины сообщил, что инициировал перенос заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества на более поздний срок. Украинская сторона также обратится к Еврокомиссии по предоставлению оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.

Венгрия жестко отреагировала на критику официального Киева из-за долгосрочного контракта с российской компанией “Газпром”. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина вмешивается во внутренние дела государства.

Стороны обменялись вызовами послов друг друга во внешнеполитические ведомства.

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