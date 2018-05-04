Газета The New York Times дізналася про наказ Трампа підготувати виведення контингенту з Південної Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп наказав Пентагону підготувати варіанти скорочення американського військового контингенту в Південній Кореї. Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на кілька джерел, передає УНН.
Скорочення військового контингенту не буде одним з предметів “торгів” на переговорах Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином, які повинні відбутися найближчим часом, відзначили джерела NYT. За їх словами, підписання мирного договору між Південною Кореєю і КНДР знизить необхідність утримувати на півострові 23,5 тисячі солдатів.
Трамп і раніше хотів скоротити контингент в Південній Кореї, він заявляв, що США не отримують адекватної компенсації за розміщення військових. За угодою, яка закінчується в кінці 2018 року, Південна Корея оплачує США половину суми, яка йде на утримання контингенту — 800 млн доларів на рік. Адміністрація Трампа при цьому вимагає, щоб Південна Корея повністю оплачувала утримання військових.
У Пентагоні побоюються, що скорочення контингенту може послабити альянс США і Південної Кореї. Джерела NYT не сказали, чи планує Трамп частково скоротити контингент, або повністю вивести війська, однак останній варіант вважається малоймовірним.
Раніше представник президента Південної Кореї заявляв, як інформував УНН, що підписання мирного договору з КНДР не змінить статут американського контингенту на півострові. “Американські війська, дислоковані в Південній Кореї, — це питання союзницьких відносин між Південною Кореєю і Сполученими Штатами. Це питання не має нічого спільного з підписанням мирних договорів”, — приводило його слова Reuters.