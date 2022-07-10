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Гайдай: ЗСУ відбивають спроби російських окупантів просунутися на Сіверськ з боку Лисичанська

Гайдай: ЗСУ відбивають спроби російських окупантів просунутися на Сіверськ з боку Лисичанська

Київ • УНН

 • 224073 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Загарбникам не вдається окупувати всю територію Луганської області. Намагання російських окупантів просунутися з боку Лисичанська на Сіверськ захлинаються завдяки ЗСУ. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

Деталі

Окупанти стягують війська поблизу Білогорівки, обстрілюють навколишні населені пункти – завдали чотири ракетні удари та сім артилерійських атак.

"Вони до сьогодні живуть подумками про те, як на початку березня відхопили більшу частину області. Але то була аж ніяк не блискавична наступальна операція, а розбудова нашими військовими міцної лінії оборони. І як тільки Збройні Сили України зробили надійні захисні укріплення, цей швидкий наступ добіг кінця", - зазначив Гайдай.

Він наголосив, що за чотири місяці росіяни просунулися на декілька кілометрів, обравши тактику суцільного знищення великих міст.

"Але вони все ще впевнені в своїх "героїчних" перемогах наприкінці лютого, живуть цим і не хочуть усвідомлювати реальність. А вона їх не дуже тішить. Як от учора, коли поблизу Золотарівки окупанти потрапили під нашу артилерію і вимушені були бігти з позицій. Напад на Верхньокамʼянське в них не вдався", - сказав голова ОВА.

Гайдай додав, що всі намагання окупантів просунутися з боку Лисичанська на Сіверськ поки що захлинаються, дякуючи українським захисникам.

"Ворог стягує війська поблизу Білогорівки, обстрілює навколишні населені пункти, завдає авіаційних ударів, а швидкоруч окупувати усю Луганщину все ще не в змозі. Тільки упродовж останньої ночі росіянами здійснено сім артилерійських обстрілів і чотири ракетних удари", - наголосив він.

Нагадаємо 

Ворог намагається просунутися від населених пунктів Луганщини до перших сіл Донеччини.

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