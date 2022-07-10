Гайдай: ВСУ отбивают попытки российских оккупантов продвинуться на Северск со стороны Лисичанска
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Захватчикам не удается оккупировать всю территорию Луганской области. Попытки российских оккупантов продвинуться со стороны Лисичанска на Северск захлебываются благодаря ВСУ. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.
Детали
Оккупанты стягивают войска близ Белогоровки, обстреливают окрестные населенные пункты – нанесли четыре ракетных удара и семь артиллерийских атак.
"Они до сих пор живут мысленно о том, как в начале марта отхватили большую часть области. Но это была отнюдь не молниеносная наступательная операция, а перестройка нашими военными крепкой линии обороны. И как только Вооруженные Силы Украины сделали надежные защитные укрепления, это быстрое наступление подошло к концу", - отметил Гайдай.
Он подчеркнул, что за четыре месяца россияне продвинулись на несколько километров, избрав тактику сплошного уничтожения крупных городов.
"Но они все еще уверены в своих "героических" победах в конце февраля, живут этим и не хотят осознавать реальность. А она их не очень радует. Как вот вчера, когда вблизи Золотаровки оккупанты попали под нашу артиллерию и вынуждены были бежать из позиций. Нападение на Верхнекаменское у них не удалось", - сказал глава ОВА.
Гайдай добавил, что все попытки оккупантов продвинуться со стороны Лисичанска на Северск пока захлебываются, благодаря украинским защитникам.
"Враг стягивает войска близ Белогоровки, обстреливает окрестные населенные пункты, наносит авиационные удары, а быстроручно оккупировать всю Луганщину все еще не в состоянии. Только за последнюю ночь россиянами совершено семь артиллерийских обстрелов и четыре ракетных удара", - подчеркнул он.
Напомним
Враг пытается продвинуться от населенных пунктов Луганщины до первых сел Донецкой области.