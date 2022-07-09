Гайдай: окупанти здійснюють вогневий вплив по всій лінії фронту – від Попасної до Кремінної

Цитата

"Може здаватися, що окупанти ведуть наступальну операцію на захід від Лисичанська і все. Втім стримувати збройні формування росіян ми намагаємося по всій лінії фронту. Вони не покидають спроби увірватися вглиб сусідньої області уздовж адмінмежі. Атакують із декількох напрямків. Там, де йти вперед їм незручно, влаштовують справжнє пекло, обстрілюючи території на горизонті. Тому небезпека надходить повсюди – від Кремінної до Попасної", - зазначив він.

Деталі

Гайдай також додав, що вночі російські загарбники завдали 8 артилерійських обстрілів, 3 – мінометні, а також нанесли 9 ракетних ударів.

За підсумком окупаційні війська досягли незначних успіхів протягом 8 липня та продовжують наступ на захід від Лисичанська.

"Поки що ніякої оперативної паузи, оголошеної ворогом, не спостерігається. Він атакує і обстрілює наші землі з тією ж інтенсивністю, як і раніше. Наші військові мужньо тримають оборону", - сказав голова ОВА.

Доповнення

Російські окупанти, щоб вийти на адмінмежу Луганщини артилерією знищують навколишні села. Загарбників не зупиняє те, що там залишаються мирні жителі, які гинуть в будинках та на подвір’ях.