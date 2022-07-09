Гайдай: оккупанты оказывают огневое воздействие по всей линии фронта – от Попасной до Кременной
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Враг пытается продвинуться от населенных пунктов Луганщины до первых сел Донецкой области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram, передает УНН.
Цитата
"Может казаться, что оккупанты ведут наступательную операцию к западу от Лисичанска и все. Впрочем сдерживать вооруженные формирования россиян мы пытаемся по всей линии фронта. Они не оставляют попытки ворваться вглубь соседней области вдоль админграницы. Атакуют с нескольких направлений. Там, где идти вперед им неудобно, устраивают настоящий ад, обстреливая территории на горизонте. Поэтому опасность поступает повсюду – от Кременной до Попасной", - отметил он.
Детали
Гайдай также добавил, что ночью российские захватчики нанесли 8 артиллерийских обстрелов, 3– минометных, а также 9 ракетных ударов.
По итогам оккупационные войска добились незначительных успехов в течение 8 июля и продолжают наступление к западу от Лисичанска.
"Пока никакой оперативной паузы, объявленной врагом, не наблюдается. Он атакует и обстреливает наши земли с той же интенсивностью, как и раньше. Наши военные мужественно держат оборону", - сказал глава ОВА.
Дополнение
Российские оккупанты, чтобы выйти на админграницу Луганщины артиллерией уничтожают окрестные деревни. Захватчиков не останавливает то, что там остаются мирные жители, погибающие в домах и во дворах.