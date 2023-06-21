Гатили з мінометів та артилерії: Ворог обстріляв Сумщину 25 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. За сьогоднішній день по Сумській області окупанти обстріляли 25 разів. Використовували міномети та артилерію, повідомляє ОК “Північ”, пише УНН.
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У районі населеного пункту Ситне було зафіксовано 15 приходів, ймовірно, ствольна артилерія.
По населеному пункту Середина-Буда ворог завдав 6 ударів зі ствольної артилерії.
З міномета 4 рази окупанти обстріляли населений пункт Порохонь.
Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що російські війська вчергове обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей.