Били из минометов и артиллерии: Враг обстрелял Сумскую область 25 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. За сегодняшний день по Сумской области оккупанты обстреляли 25 раз. Использовали минометы и артиллерию, сообщает ОК “Север”, пишет УНН.
Детали
В районе населенного пункта Сытное было зафиксировано 15 приходов, вероятно, ствольная артиллерия.
По населенному пункту Середина-Буда враг нанес 6 ударов из ствольной артиллерии.
Из миномета 4 раза оккупанты обстреляли населенный пункт Порохонь.
О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.
Напомним
Ранее сообщалось, что российские войска в очередной раз обстреляли приграничные территории Черниговской и Сумской областей.