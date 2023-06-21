Били из минометов и артиллерии: Враг обстрелял Сумскую область 25 раз

Детали

В районе населенного пункта Сытное было зафиксировано 15 приходов, вероятно, ствольная артиллерия.

По населенному пункту Середина-Буда враг нанес 6 ударов из ствольной артиллерии.

Из миномета 4 раза оккупанты обстреляли населенный пункт Порохонь.

О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Напомним

Ранее сообщалось, что российские войска в очередной раз обстреляли приграничные территории Черниговской и Сумской областей.





