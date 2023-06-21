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Били из минометов и артиллерии: Враг обстрелял Сумскую область 25 раз

Киев • УНН

 • 851253 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. За сегодняшний день по Сумской области оккупанты обстреляли 25 раз. Использовали минометы и артиллерию, сообщает ОК “Север”, пишет УНН.

Били из минометов и артиллерии: Враг обстрелял Сумскую область 25 раз

Детали 

В районе населенного пункта Сытное было зафиксировано 15 приходов, вероятно, ствольная артиллерия.

По населенному пункту Середина-Буда враг нанес 6 ударов из ствольной артиллерии.

Из миномета 4 раза оккупанты обстреляли населенный пункт Порохонь. 

О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Напомним 

Ранее сообщалось, что российские войска в очередной раз обстреляли приграничные территории Черниговской и Сумской областей.



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