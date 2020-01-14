Гарантована медаль: дві хокейні команди українців вийшли у півфінал ЮОІ-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. У Лозанні підбіг до завершення груповий етап хокею 3×3 зимових юнацьких Олімпійських ігор, повідомляє УНН з посиланням на ФХУ і НОК України.
Команда “Червоних” здобула дві перемоги. За один ігровий день команда Дениса піднялася на три позиції турнірної таблиці і, таким чином, стала третьою півфіналісткою.
Наш український хокеїст теж доклав до цього немало зусиль — Денис оформив “покер” у першому матчі.
Команда зелених (команда Володимира Трошкіна) позицій не здала. За чотири дні регулярних матчів гравці поступилися суперникам лише раз і втримали лідируючу сходинку турнірної таблиці.
Таким чином, один із представників України гарантовано здобуде медаль Ігор в хокеї 3×3.
“Дуже радий, що нам вдалося вийти у півфінал. Думаю, ми змогли досягти такого результату завдяки нашій зіграності, на кожний поєдинок ми виходили з новою тактикою. Мені дуже подобається грати у своїй трійці. Безумовно, наша команда хоче потрапити у фінал. Дуже хочу зустрітися там з Володею — моїм другом та колегою по Юнацькій Олімпійській збірній. У такому випадку, ми зможемо привезти в Україну дві олімпійські медалі. Я дуже цього хочу!”, — сказав Пасько.
Варто відзначити, що у дівчачій групі команда “помаранчевих” (команда Поліни Лубенець) не пробилася до півфіналів зимових юнацьких Олімпійських ігор.
Додамо, що сьогодні українські хокеїсти боротимуться за вихід у фінал.