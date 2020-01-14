Гарантированная медаль: две хоккейные команды украинцев вышли в полуфинал ЮОИ 2020

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КИЕВ. 14 января. УНН. В Лозанне подбежал к завершению групповой этап хоккея 3×3 зимних юношеских Олимпийских игр, сообщает УНН со ссылкой на ФХУ и НОК Украины.

Команда “Красных” одержала две победы. За один игровой день команда Дениса поднялась на три позиции турнирной таблицы и, таким образом, стала третьей полуфиналисткой.

Наш украинский хоккеист тоже приложил к этому немало усилий — Денис оформил “покер” в первом матче.

Команда зеленых (команда Владимира Трошкина) позиций не сдала. За четыре дня регулярных матчей игроки уступили соперникам лишь раз и удержали лидирующую строчку турнирной таблицы.

Таким образом, один из представителей Украины гарантированно получит медаль Игр в хоккее 3×3.

“Очень рад, что нам удалось выйти в полуфинал. Думаю, мы смогли достичь такого результата благодаря нашей сыгранности, на каждый поединок мы выходили с новой тактикой. Мне очень нравится играть в своей тройке. Безусловно, наша команда хочет попасть в финал. Очень хочу встретиться там с Володей — моим другом и коллегой по Юношеской Олимпийской сборной. В таком случае, мы сможем привезти в Украину две олимпийские медали. Я очень этого хочу!”, — сказал Пасько.

Стоит отметить, что в девчачьей группе команда “оранжевых” (команда Полины Лубенец) не пробилась в полуфинал зимних юношеских Олимпийских игр.

Добавим, что сегодня украинские хоккеисты будут бороться за выход в финал.

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