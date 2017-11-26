Гандболісти "Мотору" виграли п'ятий матч в Лізі чемпіонів

Команда Патріка Ромбеля вела в рахунку упродовж всього матчу і повністю контролювала події на майданчику. З 16 гравців заявки "Мотора" лише Геннадій Комок не виходив на майданчик. Всі інші отримали ігрову практику.

Після травми та відновлення повернувся і відзначився двома голами гравець збірної України Євген Буйненко. З голами також Олександр Шевельов, Євген Жук, Дмитро Дорощук. Серед головних героїв матчу голкіпер Антон Терехов, який зробив 13 сейвів. Це все призвело до звитяги 30:22.

Відзначимо, що після 9 турів в активі запоріжців 13 очок – 2 місце групи D. Безпрограшна серія команди зросла до 6 поєдинків.

Зауважимо, що в заключному 10-му турі "Мотор" 3 грудня в Харкові на арені "Локомотив" проведе поєдинок проти переможця групи – "Монпельє".

Як повідомлялося раніше, "Мотор" достроково гарантував собі вихід до стикогового раунду з другого.