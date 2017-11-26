Гандболисты "Мотора" выиграли пятый матч в Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Запорожский “Мотор” в поединке 9 тура Лиги чемпионов в Скопье одержал выездную победу над “Металлургом”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “Мотора”.
Команда Патрика Ромбеля вела в счете на протяжении всего матча и полностью контролировала события на площадке. С 16 игроков заявки "Мотора" только Геннадий Комок не выходил на площадку. Все остальные получили игровую практику.
После травмы и восстановления вернулся и отметился двумя голами игрок сборной Украины Евгений Буйненко. С голами также Александр Шевелев, Евгений Жук, Дмитрий Дорощук. Среди главных героев матча голкипер Антон Терехов, который сделал 13 сейвов. Это все привело к победе 30:22.
Отметим, что после 9 туров в активе запорожцев 13 очков - 2 место группы D. Беспроигрышная серия команды выросла до 6 поединков.
Заметим, что в заключительном 10-м туре "Мотор" 3 декабря в Харькове на арене "Локомотив" проведет поединок против победителя группы - "Монпелье".
Как сообщалось ранее, "Мотор" досрочно гарантировал себе выход в стикогового раунда с другой.