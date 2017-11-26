Гандболисты "Мотора" выиграли пятый матч в Лиге чемпионов

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 42790 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 26398 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 39495 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 51638 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 108496 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 112909 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 136808 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107223 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108672 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113294 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Гандболисты "Мотора" выиграли пятый матч в Лиге чемпионов

Гандболисты "Мотора" выиграли пятый матч в Лиге чемпионов

Киев  •  УНН

 • 15319 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Запорожский “Мотор” в поединке 9 тура Лиги чемпионов в Скопье одержал выездную победу над “Металлургом”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “Мотора”.

Команда Патрика Ромбеля вела в счете на протяжении всего матча и полностью контролировала события на площадке. С 16 игроков заявки "Мотора" только Геннадий Комок не выходил на площадку. Все остальные получили игровую практику.

После травмы и восстановления вернулся и отметился двумя голами игрок сборной Украины Евгений Буйненко. С голами также Александр Шевелев, Евгений Жук, Дмитрий Дорощук. Среди главных героев матча голкипер Антон Терехов, который сделал 13 сейвов. Это все привело к победе 30:22.

Отметим, что после 9 туров в активе запорожцев 13 очков - 2 место группы D. Беспроигрышная серия команды выросла до 6 поединков.

Заметим, что в заключительном 10-м туре "Мотор" 3 декабря в Харькове на арене "Локомотив" проведет поединок против победителя группы - "Монпелье".

Как сообщалось ранее, "Мотор" досрочно гарантировал себе выход в стикогового раунда с другой.

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