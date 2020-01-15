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Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
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10:35 • 2984 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

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G7 висловила підтримку реформи Офісу Генпрокурора

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Посли країн “Великої сімки” (G7) висловила підтримку реформи Офісу Генпрокурора. Про це йдеться у повідомленні офіційного Twitter-акаунту головування США у “Групі підтримки” послів G7 в Україні, передає УНН.

G7 висловила підтримку реформи Офісу Генпрокурора

“США мають честь очолювати групу послів країн G7 в Україні у 2020 році! Під час першої цьогорічної зустрічі посли країн G7 зустрілися з Генеральним прокурором Рябошапкою і висловили міцну підтримку реформи Офісу Генерального прокурора, яка просуває верховенство права в Україні”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, відповідно до наказу Генерального прокурора України Руслана Рябошапки, з 2 січня 2020 року на зміну Генеральній прокуратурі прийшов Офіс Генерального прокурора.

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