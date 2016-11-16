Г.Зубко: 23 млн євро від ЄС спрямують на реалізацію регіональних проектів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. За рахунок першого траншу допомоги Євросоюзу у розмірі 23 млн євро для секторальної бюджетної підтримки на в Україні будуть реалізовані регіональні проекти. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінрегіону.
Запровадили ще один механізм фінансування проектів регіонального розвитку. Так прокоментував Віце-прем’єр-міністр — Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ прийняття сьогодні Урядом відповідної постанови.
“7 днів тому Єврокомісія прийняла рішення щодо виділення першого траншу. Це результат нашої дворічної співпраці з європейськими партнерами. Ухваленою сьогодні постановою ми затвердили порядки проведення конкурсного відбору проектів та використання коштів. Через цей механізм будуть реалізовані програми регіонального розвитку, інфраструктурні проекти в ОТГ, буде удосконалена система моніторингу регіональної політики, створена геоінформаційна система регіонального розвитку та інші”, — зазначив Віце-прем’єр-міністр — Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.
За словами Г.Зубка, на реалізацію регіональних проектів спрямують 23 млн євро.
Нагадаємо, Г.Зубко назвав чотири пріоритети реформ Мінрегіону.