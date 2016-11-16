Г.Зубко: 23 млн евро от ЕС направлены на реализацию региональных проектов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. За счет первого транша помощи Евросоюза в размере 23 млн евро для секторальной бюджетной поддержки в Украине будут реализованы региональные проекты. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минрегиона.
Ввели еще один механизм финансирования проектов регионального развития. Так прокомментировал Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ принятие сегодня Правительством соответствующего постановления.
"7 дней назад Еврокомиссия приняла решение о выделении первого транша. Это результат нашего двухлетнего сотрудничества с европейскими партнерами. Принятым сегодня постановлением мы утвердили порядок проведения конкурсного отбора проектов и использования средств. Через этот механизм будут реализованы программы регионального развития, инфраструктурные проекты в ОТГ, будет усовершенствована система мониторинга региональной политики, создана геоинформационная система регионального развития и другие", - отметил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.
По словам Г.Зубко, на реализацию региональных проектов направят 23 млн евро.
Напомним, Г.Зубко назвал четыре приоритета реформ Минрегиона.