Г.Гопко запропонувала викликати до МЗС посла Німеччини в Україні

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Голова парламентського комітету у закордонних справах Ганна Гопко під час виступу у ВР запропонувала викликати Надзвичайного і Повноважного посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля до МЗС України для спростування його заяви щодо можливості проведення виборів на Донбасі у присутності російських військ. Про це вона заявила виступаючи з трибуни парламенту, передає кореспондент УНН.