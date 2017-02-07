Г.Гопко запропонувала викликати до МЗС посла Німеччини в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Голова парламентського комітету у закордонних справах Ганна Гопко під час виступу у ВР запропонувала викликати Надзвичайного і Повноважного посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля до МЗС України для спростування його заяви щодо можливості проведення виборів на Донбасі у присутності російських військ. Про це вона заявила виступаючи з трибуни парламенту, передає кореспондент УНН.
За її словами, викликає обурення заява посла Німеччини, який сказав, що вибори на Донбасі можна провести і за присутності російських військ.
“Така заява посла Німеччини в Україні йде в розріз із офіційною політикою Німеччини, суперечить мінським домовленостям і, зокрема, тому, що Німеччина є активним учасником „норманського формату“ та всім зусиллям щодо мирного врегулювання”, — сказала Г.Гопко.
Вона також наголосила, що Україна вдячна особисто канцлеру Німеччини Ангелі Меркель та багатьом депутатам, які активно підтримують Україну.
“МЗС України повинно негайно викликати посла Німеччини для того, щоб почути його спростування цієї заяви, а міністр закордонних справ Павло Клімкін має розповісти українському парламенту про результати такої розмови, оскільки це не є офіційною позицією Німеччини”, — наголосила Г.Гопко.
Вона також запросила посла Німеччини в Україні поїхати на схід України, зокрема, в Авдіївку, де російські війська обстрілюють мирне населення.
Крім того, Г.Гопко закликала депутатів бойкотувати заходи щодо 25 річчя відкриття німецького посольства в Україні.
Раніше посол Німеччини повідомив ЗМІ, що вибори на окупованому Донбасі можна провести і без попереднього гарантування безпеки.
Раніше Повноважний посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Ернст Райхел під час зустрічі з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Турчиновим заявив, що не може бути і мови щодо пом’якшення проти РФ, оскільки Росія не дотримується Мінських домовленостей.