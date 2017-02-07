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Г.Гопко предложила вызвать в МИД посла Германии в Украине

Киев • УНН

 • 7879 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Председатель парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко во время выступления в ВР предложила вызвать Чрезвычайного и Полномочного посла Германии в Украине Эрнста Райхеля в МИД Украины для опровержения его заявления о возможности проведения выборов в Донбассе в присутствии российских войск. Об этом она заявила, выступая с трибуны парламента, передает корреспондент УНН.

Г.Гопко предложила вызвать в МИД посла Германии в Украине

По ее словам, вызывает возмущение заявление посла Германии, который сказал, что выборы на Донбассе можно провести и в присутствии российских войск.

"Такое заявление посла Германии в Украине идет в разрез с официальной политикой Германии, противоречит минским договоренностям и, в частности, потому, что Германия является активным участником" норманнского формата "и всем усилиям по мирному урегулированию", - сказала А.Гопко.

Она также подчеркнула, что Украина благодарна лично канцлеру Германии Ангеле Меркель и многим депутатам, которые активно поддерживают Украину.

"МИД Украины должно немедленно вызвать посла Германии для того, чтобы услышать его опровержение этого заявления, а министр иностранных дел Павел Климкин должен рассказать украинскому парламенту о результатах такого разговора, поскольку это не является официальной позицией Германии", - отметила А.Гопко.

Она также пригласила посла Германии в Украине поехать на восток Украины, в частности, в Авдеевку, где российские войска обстреливают мирное население.

Кроме того, А.Гопко призвала депутатов бойкотировать мероприятия по 25-летию открытия немецкого посольства в Украине.

Ранее посол Германии сообщил СМИ, что выборы на оккупированном Донбассе можно провести и без предварительного обеспечения безопасности.

Ранее Полномочный посол Федеративной Республики Германия в Украине Эрнст Райхель во время встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым заявил, что не может быть и речи о смягчении санкций против РФ, поскольку Россия не придерживается Минских договоренностей .

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