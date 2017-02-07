Г.Гопко предложила вызвать в МИД посла Германии в Украине

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Председатель парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко во время выступления в ВР предложила вызвать Чрезвычайного и Полномочного посла Германии в Украине Эрнста Райхеля в МИД Украины для опровержения его заявления о возможности проведения выборов в Донбассе в присутствии российских войск. Об этом она заявила, выступая с трибуны парламента, передает корреспондент УНН.