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Футбольні поєдинки 1-ї та 2-ї ліги ЧУ були відмінені через снігопади

Футбольні поєдинки 1-ї та 2-ї ліги ЧУ були відмінені через снігопади

Київ • УНН

 • 5345 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. П'ять поєдинків Першої і Другої ліги України з футболу були скасовані через снігопади та наслідки, що виникли у зв'язку з цим, повідомляє УНН з посиланням на сайт Професіональної футбольної ліги України.

У Першій лізі сильний снігопад завадив провести матч 19-го туру "Буковина" – "Тернопіль".

У Другій лізі не відбулося відразу чотири зустрічі 18-го туру: "Нива" – "Іллічівець-2", "Рух" – "Суднобудівник", "Мир" – "Металург" З, "Поділля" – "Балкани".

Примітно, що на місцевий стадіон в Хмельницькому, де "Поділля" мало приймати "Балкани", щоб розчистити сніг, привезли трактор. Проте тягач не доїхав до поля – провалився в яму з піском для стрибків в довжину, яка була засипана снігом.

Додамо також, ФК "Мир" відмовився виходити на домашній матч із запорізьким "Металургом", щоб не пошкодити газон.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що снігопади припиняться у другій половині дня 14 листопада.

Українські Національні Новини

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