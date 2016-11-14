Футбольні поєдинки 1-ї та 2-ї ліги ЧУ були відмінені через снігопади
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. П'ять поєдинків Першої і Другої ліги України з футболу були скасовані через снігопади та наслідки, що виникли у зв'язку з цим, повідомляє УНН з посиланням на сайт Професіональної футбольної ліги України.
У Першій лізі сильний снігопад завадив провести матч 19-го туру "Буковина" – "Тернопіль".
У Другій лізі не відбулося відразу чотири зустрічі 18-го туру: "Нива" – "Іллічівець-2", "Рух" – "Суднобудівник", "Мир" – "Металург" З, "Поділля" – "Балкани".
Примітно, що на місцевий стадіон в Хмельницькому, де "Поділля" мало приймати "Балкани", щоб розчистити сніг, привезли трактор. Проте тягач не доїхав до поля – провалився в яму з піском для стрибків в довжину, яка була засипана снігом.
Додамо також, ФК "Мир" відмовився виходити на домашній матч із запорізьким "Металургом", щоб не пошкодити газон.
Нагадаємо, синоптики прогнозують, що снігопади припиняться у другій половині дня 14 листопада.