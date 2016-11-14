Футбольные поединки 1-й и 2-й лиги ЧУ были отменены из-за снегопадов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Пять поединков Первой и Второй лиги Украины по футболу были отменены из-за снегопадов и последствий, возникших в связи с этим, сообщает УНН со ссылкой на сайт Профессиональной футбольной лиги Украины.
В Первой лиге сильный снегопад помешал провести матч 19-го тура "Буковина" - "Тернополь".
Во второй лиге не произошло сразу четыре встречи 18-го тура: "Нива" - "Ильичевец-2", "Движение" - "Судостроитель", "Мир" - "Металлург" З, "Подолье" - "Балканы".
Примечательно, что на местный стадион в Одессе, где "Подолье" должно было принимать "Балканы", чтобы расчистить снег, привезли трактор. Однако тягач не доехал до поля - провалился в яму с песком для прыжков в длину, которая была засыпана снегом.
Добавим также, ФК "Мир" отказался выходить на домашний матч с запорожским "Металлургом", чтобы не повредить газон.
Напомним, синоптики прогнозируют, что снегопады прекратятся во второй половине дня 14 ноября.