“Футбольна справа”: у Transparency International розповіли Холодницькому, як уникнути конфлікту інтересів

Зауважимо, що керівник САП Назар Холодницький також є віце-президентом Федерації футболу України. І це, на думку Юрчишина, може бути підставою виникнення конфлікту інтересів у правоохоронця.

“Потенційний конфлікт інтересів можливий (у Холодницького — ред.), але його наявність або відсутність може оцінювати НАЗК. Тобто, орган, який і відповідає за перевірку конфлікту інтересів. Прямий конфлікт інтересів важко зазначити, оскільки немає фактичних підстав говорити про те, що, перебуваючи на громадських засадах заступника голови ФФУ, Холодницький буде зацікавлений впливати на слідство (карне провадження НАБУ стосовно розслідування справи про закупівлю штучного покриття для футбольних полів — ред.), але потенційний можливий. Тут є два виходи. Перший — це особиста заява Холодницького про складання повноважень заступника голови ФФУ”, — сказав він.

Другий варіант директор Transparency International вбачає у тому, щоб передати кримінальне провадження на розслідування до іншого підрозділу за рішенням Генерального прокурора України.

“Інший варіант — передання справи до іншого підрозділу за рішення Генпрокурора. У нас були подібні випадки, коли НАБУ розслідувало справу стосовно Корчак, в той же момент НАЗК перевіряло декларацію Ситника, тобто там були процесуальні дії. Відповідно, за поданням Холодницького, тоді розслідування було передано з НАБУ до СБУ. Тому прецеденти є, але говорити зараз про наявність прямого конфлікту інтересів (у Холодницького, — ред.) важко, тому тут справа за НАЗК”, — резюмував Юрчишин.

Як писав УНН, в антикорупційному комітеті заявили про ймовірний конфлікт інтересів у Холодницького в рамках розслідування справи щодо закупівлі штучного покриття для футбольних полів у комерційних компаній, пов’язаних із ФФУ.